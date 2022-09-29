В Санкт-Петербурге откроют фестиваль «Балтийский дом»

Организаторы покажут в первый вечер новый спектакль «Как Арапа женили» режиссера Виктора Крамера, созданный к 350-летию со дня рождения Петра Первого.





К началу фестиваля приурочена выставка «Алхимия Някрошюса», посвященная 70-летию со дня рождения литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса, творчество которого многие годы было неразрывно связано с «Балтийским домом».





В дни праздника здесь пройдут Третьи Някрошюсовские чтения, где пойдет речь о русской актерской школе и вопросах театрального образования.





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