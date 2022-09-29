В Санкт-Петербурге откроют фестиваль «Балтийский дом»

29.09.2022

В Санкт-Петербурге откроют фестиваль «Балтийский дом»

ХХХII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» откроется в Петербурге при участии коллективов из России и Белоруссии и пройдет под девизом «Театр нашего времени».

Организаторы покажут в первый вечер новый спектакль «Как Арапа женили» режиссера Виктора Крамера, созданный к 350-летию со дня рождения Петра Первого.

К началу фестиваля приурочена выставка «Алхимия Някрошюса», посвященная 70-летию со дня рождения литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса, творчество которого многие годы было неразрывно связано с «Балтийским домом».

В дни праздника здесь пройдут Третьи Някрошюсовские чтения, где пойдет речь о русской актерской школе и вопросах театрального образования.

Фото: Pixabay