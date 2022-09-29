Капелла Петербурга отправится на гастроли по городам Сибири

29.09.2022

Капелла Петербурга отправится на гастроли по городам Сибири

Хор и симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга под руководством народного артиста СССР Владислава Чернушенко отправляются в гастрольное турне по городам Сибири — от Сургута до Новосибирска.

Концерты пройдут при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

«Выступлением Капеллы в зале Сургутской филармонии 1 октября откроется X Международный фестиваль искусств „60 параллель“. Вместе с симфоническим оркестром Сургутской филармонии петербуржцы исполнят сценическую кантату „Кармина Бурана“ Карла Орфа и музыкальные иллюстрации к пушкинской повести „Метель“ Георгия Свиридова. 2 октября Певческая капелла представит слушателям хоровую симфонию-действо „Перезвоны“ Валерия Гаврилина», — рассказали в пресс-службе Капеллы.

Фото: пресс-служба