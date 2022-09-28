Данко раскритиковал Лободу за отсутствие уникальности и профессионализма

Певец Александр Фадеев высказался о карьере Светланы Лободы на Западе. Его слова приводит Teleprogramma.pro.



Исполнительнице не удастся завоевать популярность в Европе и США, поскольку там у нее нет аудитории. Она может «немножко поездить», выступая перед диаспорами, полагает Данко.





Он раскритиковал внешность Светланы Лободы и ее вокальные данные. По словам артиста, у нее нет ни голоса, ни таланта, а главное — уникальности. Каждый западный артист — личность и профессионал. Без этих составляющих на успех можно не рассчитывать, сказал он.





Ранее Лобода анонсировала благотворительные концерты в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Часть полученных средств она планирует направить на помощь родному городу Ирпеню.





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