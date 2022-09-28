Сериал о маньяке Джеффри Дамере стал новым хитом Netflix

Основанное на реальной истории шоу оказалось среди самых просматриваемых премьер стриминга, сообщил Deadline.





За неделю с релиза мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» посмотрели 196 млн часов. Это один из самых высоких показателей для дебютантов. Более высокие результаты были у «Игры престолов», «Очень странных дел 4» и второго сезона «Бриджертонов», отметило издание.





Сериал о маньяке создали Райан Мерфи («Поза») и Иэн Бреннан («Хор»). Главную роль исполнил Эван Питерс («Люди Икс»).





Сюжет основан на истории Джеффри Даммера, который в конце 1970-х — начале 1990-х годов убил 17 подростков и молодых мужчин. Преступления имели элементы каннибализма и сексуализированного насилия. Сериал представляет историю глазами жертв, а также раскрывает несправедливость со стороны полиции и судов в отношении расследований и рассмотрения дел.





Ранее сообщалось, что родственники одного из убитых мужчин выступили с критикой шоу. По их словам, было «дико» показывать в сериале эмоциональный срыв сестры погибшего, произошедший в суде рядом с убийцей. Кроме того, после выхода очередного проекта про Даммера братьям погибшего постоянно звонят и пишут. С семьями никто не связывался по вопросам создания сериала, добавили они.





Фото: кадр из сериала Monster: The Jeffrey Dahmer Story