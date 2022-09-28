Ансамбль «Балкария» выступит в реабилитационных центрах и интернатах

Концерты хореографического коллектива пройдут в рамках «Социокультурных проектов», сообщается на сайте Минкультуры РФ.





С 1 по 12 октября «Балкария» будет выступать в социальных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики. Танцовщики дадут концерты в детских реабилитационных центрах «Радуга» и «Намыс», санатории «Кавказ», Нальчикском ПНД и других учреждениях.





Зрители увидят народные танцы «Голлу», «Абезех», «Къол жаулукъ», который называют балкарской лезгинкой, и др.





Ансамбль танца «Балкария» создан в 1988 году балетмейстером и хореографом Мутаем Ульбашевым. Коллектив гастролировал по разным странам и континентам, а также участвовал в международных фестивалях и завоевал награды в Бельгии и Франции.





Фото: Минкультуры РФ