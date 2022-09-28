Вижн из франшизы Marvel пополнил каст фильма «Здесь» Роберта Земекиса

Британский актер Пол Беттани сыграет с американскими коллегами Томом Хэнксом и Робин Райт, сообщил Deadline.





Картина «Здесь» основана на графическом романе Ричарда Макгуайра. Местом его действия является дом, точнее угол одной из комнат. А героями — обитатели этой территории из прошлого и будущего: от динозавров и первобытных племен до современников и туристов из еще не наступивших веков.





Адаптированный сценарий написал Эрик Рот. Главные роли достались Хэнксу и Райт. Все они работали с Земекисом над «Форрестом Гампом». Для Земекиса и Хэнкса «Здесь» станет пятым общим проектом.





Дата релиза пока не названа. Известно, что дистрибьютором выступит Sony.





Ранее Том Хэнкс заявил, что из массы фильмов с его участием ценит только четыре работы, которые ему по-настоящему нравятся. Он не уточнил, о каких лентах говорил.





Фото: кадр из сериала «Ванда/Вижн»