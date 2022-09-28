Режиссер «Логана» отреагировал на воскрешение Росомахи

Джеймс Мэнголд, снявший фильм, где герой был убит, прокомментировал в соцсетях возвращение Хью Джекмана к образу мутанта.





Узнав об этом, режиссер двух лент о культовом члене команды «Люди Икс» выложил гифку со сценой смертельного ранения Росомахи его клоном Икс-24 из фильма «Логан» 2017 года.





Подписчики негативно отреагировали на пост. В адрес постановщика звучали обвинения в эгоизме, а также напоминания о том, что в мультивселенной возможны самые разные варианты развития событий. После этого режиссер решил прояснить свою позицию.





Мэнголд призвал комментаторов к спокойствию и пояснил, что гифка была шуткой. Вне зависимости от того, как создатели объяснят воскрешение Росомахи — мультивселенной, приквелом, перегибом времени, неканоном, — ему очень хочется увидеть то, что придумали Хью Джекман и Райан Рейнольдс.





Джекман сыграет Росомаху в триквеле «Дэдпула» с Рейнольдсом в главной роли. Релиз экшна намечен на начало сентября 2024 года.





Фото: кадр из фильма «Логан»