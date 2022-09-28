Зара раскаялась после обмана Марка Тишмана

Певице пришлось лгать коллеге о своем участии в шоу «Аватар» на телеканале НТВ, передает «Вокруг ТВ».





По словам артистки, несколько недель ей было неудобно перед Марком Тишманом, который состоит в жюри музыкального проекта. Он неоднократно спрашивал об ее участии в «Аватаре». Заре приходилось делать вид, что она далека от проекта в силу очень плотного графика.





Исполнительница несколько недель выступала в шоу в образе Красной шапочки, которую успела полюбить. На дебютном выступлении она спела арию героини «Пятого элемента» Плавалагуны. Жюри не сразу удалось узнать певицу. После раскрытия в четвертом выпуске председатель жюри Сергей Лазарев похвалил Зару за подачу, манеры и красивый аватар.





Шоу «Аватар» дебютировало на НТВ в начале сентября. Девять участников проекта выступают в цифровых образах, а члены жюри угадывают исполнителей. Если эксперты правильно называют имя артиста, он покидает проект. Участники подписывают документы о неразглашении информации.





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