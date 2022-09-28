Вышел трейлер «Астерикса и Обеликса» с новыми актерами

Французская киностудия Pathe поделилась на YouТube роликом по фильму «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».





Астерикса сыграл Гийом Кане, Обеликса — Жиль Леллуш. Они заменили Кристиана Клавье и Жерара Депардье, которые исполнили роли галлов в оригинальной ленте 1999 года. Кане также выступил режиссером новой версии.





Каст дополнили Жюли Чен (принцесса Фу И), Венсан Кассель (Цезарь), Марион Котийяр (Клеопатра), Пьер Ришар (Панорамикс), а также футболист Златан Ибрагимович в образе легионера Антивируса.





Действие разворачивается в 50-м году до н.э. В Китае принц-предатель совершает госпереворот и бросает императрицу в тюрьму. Ее единственная дочь сбегает в Галлию, где просит прославленных героев о помощи. Астерикс и Обеликс спешат в Поднебесную. В это же время туда направляется огромная армия Цезаря, который хочет захватить Китай.





Во французских кинотеатрах фильм выйдет 1 февраля 2023 года.





Фото: кадр из трейлера фильма Astérix and Obélix: The Middle Kingdom