«Блондинка» с Аной де Армас вышла на Netflix

Психологическая драма о жизни Мэрилин Монро доступна на стриминговой платформе с 28 сентября.





На Netflix состоялась официальная премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2022 года. Ленту можно посмотреть с русскими субтитрами.





Мировой дебют «Блондинки» прошел на кинофестивале в Венеции, затем ее представили на смотре в Довиле (Франция). После ограниченного проката в американских кинотеатрах лента появилась в доступе на стриминге.





Кинокартина основана на книге Джойс Кэрол Оутс. «Блондинка» переосмысливает жизнь Нормы Джин с детских лет до всемирной славы в образе Мэрилин Монро. Режиссером выступил Эндрю Доминик. Среди продюсеров значится Брэд Питт.





Ранее сообщалось о спорах режиссера и представителей «Нетфликса», требовавших вырезать из финала сцены жестокого изнасилования. Из-за этого премьера фильма откладывалась. Доминик настоял на выбранной концовке, из-за чего лента получила самый высокий взрослый рейтинг. «Блондинка» стала первым фильмом Netflix с таким рейтингом.





Фото: кадр из фильма «Блондинка»