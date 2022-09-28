Канадский актер Роберт Кормье погиб в 33 года

Снимавшийся в «Слэшере» актер скончался в больнице, сообщил Thе Hоllywoоd Rеportеr.





Кормье умер 23 сентября в одной из клиник Онтарио. Причиной смерти стали травмы, полученные при падении, рассказала изданию его сестра Стефани. Обстоятельства инцидента не приводятся.





Роберт Кормье изучал экономическую науку в Йорке и актерское мастерство в Торонто. Карьеру в кино начал больше десяти лет назад. За это время успел сняться в более чем 20 проектах. Среди них — сериалы «Последний кандидат», «Американские боги», «Слэшер» и др. Также снял несколько короткометражек, выступив сценаристом, режиссером и продюсером.





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