Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване 5-6 октября

28.09.2022

Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване 5-6 октября

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване в начале октября, рассказали РИА Новости организаторы гастролей.

Труппа выступит с балетом «Роден, ее вечный идол». Показы спектакля пройдут в программе 20-го Международного фестиваля исполнительных искусств High Fest 5 и 6 октября на сцене Национального академического театра имени Сундукяна.

Балет посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.

Фото: Pixabay