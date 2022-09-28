Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване 5-6 октября

Психологическая драма о жизни Мэрилин Монро доступна на стриминговой платформе с 28 сентября. ...
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступи...
Спецпоказ исторической драмы Антона Мегердичева прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 27...
Новосибирские театры «Красный факел» и Новосибирская лаборатория современного искусст...
Психологическая драма о жизни Мэрилин Монро доступна на стриминговой платформе с 28 сентября. ...
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступи...
Спецпоказ исторической драмы Антона Мегердичева прошел в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 27...
Новосибирские театры «Красный факел» и Новосибирская лаборатория современного искусст...
Студия Paramount сняла с проката новую часть фантастического фильма «Звездный путь», сообщил THR. ...
Четыре российских полнометражных художественных фильма покажут в Белграде в рамках ст...
Актеры «подробно» и смешно рассказали, как вернут погибшего мутанта из другой вселенной и поместят...
29 сентября в российских кинотеатрах появится кинокартина режиссера-дебютанта Ивана Соснина, следу...
Государственный Эрмитаж открыл выставку отреставрированных нидерландских алтарей-складней XV-XVI век...
Пятеро победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов» объявлены в Электротеатре «Станиславск...
Постановкой новой версии кинокомикса Marvel занимался Бассам Тарик, пока не отказался от режиссерско...
В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова для начинающих актеров и реж...
Виртуальные 3D-экскурсии, которые позволяют осмотреть экспозиции музеев Крыма, размещены в открыто...
Из своей обширной фильмографии голливудский актер выбрал всего несколько работ, которые счел хорош...
Музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург умер на 92-м году жизни. Об этом говорится на официаль...
Много лет назад на Земле были образованы проконтиненты, но впоследствии от них не осталось и следа...
Искусствовед Ксения Коробейникова заявила об угрожающих изменениях на иконе «Троица» Андрея Рублева....
Национальный совет при президенте РФ одобрил формирование новой структуры, сообщает Минкультуры Ро...
Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, пох...
28.09.2022