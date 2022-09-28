В Сербии на Днях российского кино представят четыре фильма из России

28.09.2022

В Сербии на Днях российского кино представят четыре фильма из России

Четыре российских полнометражных художественных фильма покажут в Белграде в рамках стартовавших там в среду Дней российского кино. Об этом ТАСС сообщила продюсер и соорганизатор мероприятия, заслуженный работник культуры РФ Елена Лебедева.

«Программа Дней российского кино включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин: „Одиннадцать молчаливых мужчин“ режиссера Алексея Пиманова, „Владивосток“ режиссера Антона Борматова, продюсером которого стал народный артист РФ Карен Шахназаров, а также „Медный всадник России“, снятый народным артистом СССР Василием Ливановым, и „Небо“ режиссера Игоря Копылова», — сказала она.

По словам Лебедевой, картину «Одиннадцать молчаливых мужчин» в Белграде представит актер театра и кино Павел Крайнов. 

Фото: Pixabay