В Сербии на Днях российского кино представят четыре фильма из России

«Программа Дней российского кино включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин: „Одиннадцать молчаливых мужчин“ режиссера Алексея Пиманова, „Владивосток“ режиссера Антона Борматова, продюсером которого стал народный артист РФ Карен Шахназаров, а также „Медный всадник России“, снятый народным артистом СССР Василием Ливановым, и „Небо“ режиссера Игоря Копылова», — сказала она.





По словам Лебедевой, картину «Одиннадцать молчаливых мужчин» в Белграде представит актер театра и кино Павел Крайнов.





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