В Сербии на Днях российского кино представят четыре фильма из России

Четыре российских полнометражных художественных фильма покажут в Белграде в рамках ст...
Актеры «подробно» и смешно рассказали, как вернут погибшего мутанта из другой вселенной и поместят...
29 сентября в российских кинотеатрах появится кинокартина режиссера-дебютанта Ивана Соснина, следу...
Государственный Эрмитаж открыл выставку отреставрированных нидерландских алтарей-складней XV-XVI век...
Пятеро победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов» объявлены в Электротеатре «Станиславск...
Студия Paramount сняла с проката новую часть фантастического фильма «Звездный путь», сообщил THR. ...
Четыре российских полнометражных художественных фильма покажут в Белграде в рамках ст...
Актеры «подробно» и смешно рассказали, как вернут погибшего мутанта из другой вселенной и поместят...
29 сентября в российских кинотеатрах появится кинокартина режиссера-дебютанта Ивана Соснина, следу...
Государственный Эрмитаж открыл выставку отреставрированных нидерландских алтарей-складней XV-XVI век...
Пятеро победителей Всероссийского проекта «Цех драматургов» объявлены в Электротеатре «Станиславск...
Постановкой новой версии кинокомикса Marvel занимался Бассам Тарик, пока не отказался от режиссерско...
В Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова для начинающих актеров и реж...
Виртуальные 3D-экскурсии, которые позволяют осмотреть экспозиции музеев Крыма, размещены в открыто...
Из своей обширной фильмографии голливудский актер выбрал всего несколько работ, которые счел хорош...
Музыковед и музыкальный критик Лев Гинзбург умер на 92-м году жизни. Об этом говорится на официаль...
Много лет назад на Земле были образованы проконтиненты, но впоследствии от них не осталось и следа...
Искусствовед Ксения Коробейникова заявила об угрожающих изменениях на иконе «Троица» Андрея Рублева....
Национальный совет при президенте РФ одобрил формирование новой структуры, сообщает Минкультуры Ро...
Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, пох...
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям ...
Всемирная неделя космоса в Музее космонавтики начнется 4 октября, в день 65-летия запуска на орбиту ...
Основной темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске в 2022 году выбраны «Голос...
Выставка-инсталляция «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание» открывается в залах Государс...
Международный фестиваль «Евразийский мост» в шестой раз состоится в Крыму с 1 по 5 октя...
28.09.2022