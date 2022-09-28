Отечественное роуд-муви «Далекие близкие» выходит в прокат

29 сентября в российских кинотеатрах появится кинокартина режиссера Ивана Соснина, следует из графика кинопремьер.





Фильм повествует о непростых отношениях вдовца Бориса и его сына Миши. Отец работает учителем географии и помимо уроков занимается огородом, а сын — перегонкой автомобилей. Они все реже общаются друг с другом и все дальше отдаляются друг от друга. Однажды отец и сын отправляются из Хабаровска в Подмосковье на машине. В пути всплывают старые обиды и конфликты, охладившие их отношения.





В ролях — Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Елена Яковлева и др. Режиссер фильма также выступил его сценаристом. Для Ивана Соснина «Далекие близкие» стали вторым полнометражным режиссерским проектом. В прошлом году вышла дебютная лента "Иваново счастье".





Фильм получил награды на фестивале «Новый сезон».





Фото: кадр из трейлера фильма «Далекие близкие»