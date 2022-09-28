Новый «Блэйд» остался без режиссера за два месяца до съемок

28.09.2022

Новый «Блэйд» остался без режиссера за два месяца до съемок
Постановкой новой версии кинокомикса Marvel занимался Бассам Тарик, пока не отказался от режиссерского поста. Об этом сообщил Variety.

Он отметил, что ему и его коллегам удалось собрать отличный актерский состав и прекрасную съемочную команду. Тарик также заявил, что с нетерпением ждет, как следующий режиссер покажет историю, которой он занимался с прошлого лета.

По словам источников журнала, Тарик продолжит работать в проекте исполнительным продюсером. Причины кадровой перестановки не уточняются.

Также собеседники издания отметили, что смена режиссера может серьезно сказаться на производственном графике «Блэйда», что в свою очередь повлияет на другие проекты «Марвел». Студия выпускает картины и сериалы в рамках киновселенной, в которой спланирована хронология событий и выход новых лент.

Премьера «Блэйда» с Махершаллой Али в главной роли назначена на 3 ноября 2023 года. В оригинальном трилогии охотника на вампиров сыграл Уэсли Снайпс.

Фото: кадр из фильма «Блэйд»