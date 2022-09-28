Эрмитаж показал на выставке отреставрированные нидерландские складни XV-XVI веков

«Экспозиция включает работы мастеров XV-XVI веков — диптих Робера Кампена „Троица“ и „Мадонна с Младенцем у камина“, складень „Снятие с креста“ и картину Питера Кука ван Альста „Моление о чаше“. Их объединяет не только принадлежность к нидерландской коллекции Эрмитажа и совсем недавно завершившаяся сложная реставрация, открывшая истинный колорит картин. Есть и еще одна общая черта: все эти произведения являются полноценными алтарями-складнями или их частями», — говорится в сообщении пресс-службы.





Выставка знакомит с особенностями реставрации картин с проведением искусствоведческих и реставрационных исследований, которые позволяют узнать, каким изменениям подвергались произведения в разные периоды.





Фото: Pixabay