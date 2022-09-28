Тому Хэнксу понравились только четыре фильма с его участием

Из своей обширной фильмографии голливудский актер выбрал всего несколько работ, которые счел хорошими. Об этом он рассказал изданию People.





По его словам, эти четыре фильма ему действительно нравятся. Том Хэнкс не стал уточнять, какие именно работы имел в виду.





Актер заметил, что снялся в десятках кинокартин, однако до сих пор продолжает удивляться тому, «как собираются фильмы». Весь процесс от возникновения идеи до появления ленты на экране он назвал чудом.





Американский актер два года подряд становился лауреатом «Оскара». Киноакадемия высоко оценила его актерские работы в «Форресте Гампе» и «Филадельфии». В его фильмографии значатся более 70 работ для кино и телевидения.





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