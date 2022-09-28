Эксперты из Китайского университета наук о Земле выяснили, куда исчезли древние континенты

28.09.2022

Эксперты из Китайского университета наук о Земле выяснили, куда исчезли древние континенты

Много лет назад на Земле были образованы проконтиненты, но впоследствии от них не осталось и следа. О причинах их исчезновения рассказали геологи из Китайского университета наук о Земле, пишет ФАН. 

Предполагаемый возраст Земли составляет 4,54 млрд лет. Но элементов, которые относятся к моменту ее зарождения, почти не осталось. На планете есть лишь древние кристаллы прочного минерала — циркона. 

Китайские специалисты проанализировали предыдущие исследования и создали компьютерную модель раннего этапа эволюции планеты. Выяснилось, что в тот период на поверхность Земли интенсивно выходила магма, поэтому неустойчивые проконтиненты плавились, раскалывались или погружались обратно в мантию. Затем это стало основой для формирования коры, подчеркнули ученые.

Фото: Pixabay