Эксперты из Китайского университета наук о Земле выяснили, куда исчезли древние континенты

Предполагаемый возраст Земли составляет 4,54 млрд лет. Но элементов, которые относятся к моменту ее зарождения, почти не осталось. На планете есть лишь древние кристаллы прочного минерала — циркона.





Китайские специалисты проанализировали предыдущие исследования и создали компьютерную модель раннего этапа эволюции планеты. Выяснилось, что в тот период на поверхность Земли интенсивно выходила магма, поэтому неустойчивые проконтиненты плавились, раскалывались или погружались обратно в мантию. Затем это стало основой для формирования коры, подчеркнули ученые.





Фото: Pixabay