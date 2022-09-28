Эксперты из Китайского университета наук о Земле выяснили, куда исчезли древние континенты

Много лет назад на Земле были образованы проконтиненты, но впоследствии от них не осталось и следа...
Искусствовед Ксения Коробейникова заявила об угрожающих изменениях на иконе «Троица» Андрея Рублева....
Национальный совет при президенте РФ одобрил формирование новой структуры, сообщает Минкультуры Ро...
Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, пох...
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям ...
Много лет назад на Земле были образованы проконтиненты, но впоследствии от них не осталось и следа...
Искусствовед Ксения Коробейникова заявила об угрожающих изменениях на иконе «Троица» Андрея Рублева....
Национальный совет при президенте РФ одобрил формирование новой структуры, сообщает Минкультуры Ро...
Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, пох...
Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям ...
Всемирная неделя космоса в Музее космонавтики начнется 4 октября, в день 65-летия запуска на орбиту ...
Основной темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске в 2022 году выбраны «Голос...
Выставка-инсталляция «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание» открывается в залах Государс...
Международный фестиваль «Евразийский мост» в шестой раз состоится в Крыму с 1 по 5 октя...
Советник президента России по вопросам культуры и искусства, заслуженный работник культ...
Премьера сериала о золотой лихорадке в Сибири должна пройти на федеральных каналах до ко...
Премьера оперы «Богема», которую поставили лауреаты чемпионата творческих компетенций...
Мультимедийная выставка «Шедевры древнерусской живописи», подготовленная Русским музеем, и выставк...
Театр мимики и жеста в Москве проведет праздничный концерт «Театральный экспресс», сообщили в куль...
Сериал по книге китайского писателя Лю Цысиня создан шоураннерами «Игры престолов», сообщил Еngadg...
Площадки в разных городах вынужденно отказывают им в проведении мероприятий, говорится в сообщении...
Российский режиссер вышел из состава организации после ее отказа от выдвижения отечественного фильма...
Исполнитель отменил выступление в Люберцах (Мособласть). Причины решения он пояснил в соцсетях. ...
28.09.2022