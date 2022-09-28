Искусствовед заявила о значительных изменениях на рублевской «Троице»

По словам эксперта, изменения выявлены после того, как икона была вывезена из Третьяковской галереи на службу в Троице-Сергиеву лавру. Изменения «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника». Об этом уточняется в заявлении реставрационного совета.





«Там считают, что „над древним памятником был поставлен эксперимент“, в храме не было нужных климатических условий, древняя икона пережила резкие перепады температур и теперь пять участков являются аварийными и нуждаются в укреплении», — уточнила специалист.





Коробейникова подчеркнула, что из-за найденных изменений икона не будет экспонироваться в собрании Третьяковской галереи, а будет храниться в депозитарии.





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