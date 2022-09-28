Певца Бориса Моисеева планируют похоронить на Троекуровском кладбище

28.09.2022

Певца Бориса Моисеева планируют похоронить на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста РФ Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении певца.

«Знаю, что на Троекуровском похоронят», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что дата похорон еще не определена.

Причина смерти артиста на данный момент не уточняется.

Карьеру певца Борис Моисеев начал в середине 1990-х годов. За годы сольных выступлений он записал несколько альбомов.

Фото: Pixabay