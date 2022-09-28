Певца Бориса Моисеева планируют похоронить на Троекуровском кладбище

«Знаю, что на Троекуровском похоронят», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что дата похорон еще не определена.





Причина смерти артиста на данный момент не уточняется.





Карьеру певца Борис Моисеев начал в середине 1990-х годов. За годы сольных выступлений он записал несколько альбомов.





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