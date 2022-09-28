Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам фестиваля «Зодчество»

28.09.2022

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам фестиваля «Зодчество»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и гостям XXX международного архитектурного фестиваля «Зодчество», приуроченного к 90-летию создания Союза архитекторов России, отметив важность таких традиционных встреч. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Уверен, что такие традиционные встречи очень важны, они способствуют сохранению нашего уникального исторического, культурного наследия, комплексному развитию территорий, повышению качества жизни людей», — отмечается в сообщении.

Президент подчеркнул, что фестиваль всегда вызывает большой интерес профессионалов и любителей архитектуры, является востребованной площадкой для обсуждения актуальных проблем отрасли и перспективных планов, а также демонстрации достижений в сфере градостроительства. 

Фото: сайт Кремля