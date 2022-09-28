Центр «Росизо» открывает выставку-реконструкцию своих фондов

28.09.2022

Центр «Росизо» открывает выставку-реконструкцию своих фондов

Выставка-инсталляция «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание» открывается в залах Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» в Петроверигском переулке в Москве.

В экспозицию вошли более 900 предметов декоративно-прикладного искусства второй половины XX века из собрания центра.

«Выставка посвящена состоянию ожидания. Это то состояние, в котором находятся предметы. Они много лет хранятся на полках, некоторые из них никогда не были на выставке или ждут реставрации», — сказала куратор Алина Корень.

Пространство экспозиции поделено на три части. По словам куратора, выставка посвящена Евгении Кирилловой, которая работала хранителем фонда декоративно-прикладного искусства в течение 30 лет.

Фото: Pixabay