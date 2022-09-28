Центр «Росизо» открывает выставку-реконструкцию своих фондов

Всемирная неделя космоса в Музее космонавтики начнется 4 октября, в день 65-летия запуска на орбиту ...
Основной темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске в 2022 году выбраны «Голос...
Выставка-инсталляция «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание» открывается в залах Государс...
Международный фестиваль «Евразийский мост» в шестой раз состоится в Крыму с 1 по 5 октя...
Советник президента России по вопросам культуры и искусства, заслуженный работник кул...
Всемирная неделя космоса в Музее космонавтики начнется 4 октября, в день 65-летия запуска на орбиту ...
Основной темой VI кинофестиваля Arctic open в Архангельске в 2022 году выбраны «Голос...
Выставка-инсталляция «Открывая фонды. Часть 1. Ожидание» открывается в залах Государс...
Международный фестиваль «Евразийский мост» в шестой раз состоится в Крыму с 1 по 5 октя...
Советник президента России по вопросам культуры и искусства, заслуженный работник кул...
Премьера сериала о золотой лихорадке в Сибири должна пройти на федеральных каналах до ко...
Премьера оперы «Богема», которую поставили лауреаты чемпионата творческих компетенций...
Мультимедийная выставка «Шедевры древнерусской живописи», подготовленная Русским музеем, и выставк...
Театр мимики и жеста в Москве проведет праздничный концерт «Театральный экспресс», сообщили в куль...
Сериал по книге китайского писателя Лю Цысиня создан шоураннерами «Игры престолов», сообщил Еngadg...
Площадки в разных городах вынужденно отказывают им в проведении мероприятий, говорится в сообщении...
Российский режиссер вышел из состава организации после ее отказа от выдвижения отечественного фильма...
Исполнитель отменил выступление в Люберцах (Мособласть). Причины решения он пояснил в соцсетях. ...
Общение с комиком негативно сказывалось на работе актера. Об этом он рассказал в интервью изданию ...
Российский анимационный сериал «Лунтик» вышел на крупнейшей платформе Китая Mango TV, серв...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, гарантирующий оплату труда в размере не ниж...
Член Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Алексей Учитель призывает к нем...
28.09.2022