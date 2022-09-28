В Ялте состоится международный кинофестиваль «Евразийский мост»

28.09.2022

В Ялте состоится международный кинофестиваль «Евразийский мост»

Международный фестиваль «Евразийский мост» в шестой раз состоится в Крыму с 1 по 5 октября. Об этом ТАСС сообщили в дирекции киносмотра.

«VI фестиваль „Евразийский мост“ пройдет в Ялте 1-5 октября», — отметили организаторы. В дирекции добавили, что «фестиваль сохранил свой международный статус, несмотря на тяжелую политическую ситуацию в мире».

В международное жюри игрового конкурса в этом году вошли режиссер и продюсер Кулдип Патель (Индия), российский актер, режиссер и продюсер Кирилл Зайцев, председателем жюри станет режиссер и сценарист Эрнест Абдыжапаров (Кыргызстан). Конкурс документального кино будут оценивать режиссер Чан Гун-хо (Республика Корея), кинокритик и продюсер из Болгарии Александр Донев. Председателем жюри выступит режиссер Галина Адамович (Беларусь).

Фото: Unsplash