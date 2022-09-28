В «Геликоне» состоится премьера поставленной лауреатами ArtMasters оперы «Богема»

Премьера оперы «Богема», которую поставили лауреаты чемпионата творческих компетенций Ar...
Мультимедийная выставка «Шедевры древнерусской живописи», подготовленная Русским музеем, и выставк...
Театр мимики и жеста в Москве проведет праздничный концерт «Театральный экспресс», сообщили в куль...
Сериал по книге китайского писателя Лю Цысиня создан шоураннерами «Игры престолов», сообщил Еngadg...
Премьера оперы «Богема», которую поставили лауреаты чемпионата творческих компетенций Ar...
Мультимедийная выставка «Шедевры древнерусской живописи», подготовленная Русским музеем, и выставк...
Театр мимики и жеста в Москве проведет праздничный концерт «Театральный экспресс», сообщили в куль...
Сериал по книге китайского писателя Лю Цысиня создан шоураннерами «Игры престолов», сообщил Еngadg...
Площадки в разных городах вынужденно отказывают им в проведении мероприятий, говорится в сообщении...
Российский режиссер вышел из состава организации после ее отказа от выдвижения отечественного филь...
Исполнитель отменил выступление в Люберцах (Мособласть). Причины решения он пояснил в соцсетях. ...
Общение с комиком негативно сказывалось на работе актера. Об этом он рассказал в интервью изданию ...
Российский анимационный сериал «Лунтик» вышел на крупнейшей платформе Китая Mango TV, се...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, гарантирующий оплату труда в размере не н...
Член Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Алексей Учитель призывает к н...
Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена» открылся в Махачкале показом спектакля теа...
На аукционе представят более 1500 лотов, в том числе вещи героев популярных фильмов и сериалов, со...
В феврале французский режиссер Кристоф Ган приступит к съемкам нового фильма по видеоигре Silent H...
Премьера пластической драмы «Марья» по мотивам рассказов Антона Чехова «Барыня» и «Ба...
Картину «Женщина, которая поет» сняли с временной экспозиции в Мраморном дворце (филиал ГРМ) в Пет...
28.09.2022