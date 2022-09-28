В «Геликоне» состоится премьера поставленной лауреатами ArtMasters оперы «Богема»

Кураторами проекта стали народный артист России Дмитрий Бертман и художник-сценограф Ростислав Протасов.





«28 сентября в музыкальном театре „Геликон опера“ состоится премьера оперы „Богема“ Джакомо Пуччини — оперы о молодых талантах, которую поставили молодые таланты. Для создания постановки оперы весной 2022 года был объявлен конкурс для молодых творцов. В конкурсе приняли участие более ста человек, среди которых финалисты и участники Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters, из которых были выбраны всего восемь», — рассказали в пресс-службе.





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