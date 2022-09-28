В рамках Дней духовной культуры России в Болгарии начали работать две выставки

28.09.2022

В рамках Дней духовной культуры России в Болгарии начали работать две выставки

Мультимедийная выставка «Шедевры древнерусской живописи», подготовленная Русским музеем, и выставка «Фанагория — археологическая жемчужина России» открылись в Русском доме в Софии.

«Шедевры древнерусской живописи» представляют культуру и искусство Древней Руси с XIII по XVII век на основе высококачественной съемки уникальных произведений коллекции Русского музея и позволяют осознать истоки и пути, по которым на протяжении столетий развивалась русская культура«, — отметили организаторы экспозиции живописи.

Заместитель директора Государственного историко-археологического музея «Фанагория» Сергей Остапенко рассказал, что Фанагория существовала с VI века до нашей эры до X века нашей эры.

Фото: Pixabay