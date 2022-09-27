Единственный в России театр глухих актеров отмечает 60-летие

27.09.2022
Театр мимики и жеста в Москве проведет праздничный концерт «Театральный экспресс», сообщили в культурном учреждении.
Юбилейный вечер пройдет 14 октября в 17:00 на основной сцене театра.
История первого в мире профессионального театра глухих актеров началась в 1962 году. Инициатором открытия выступило Всероссийское общество глухих. Основу труппы составили выпускники специализированной студии при ВТУ имени Щукина.
Через пять лет актеры уже выступали в Кремле. Тогда же труппа поселилась в помещении со спецоборудованием и залом на 500 мест в Измайлово и отправилась на первые гастроли за границу.
За годы творческой активности театр побывал на гастролях в разных городах и странах, в том числе в Японии, Польше, Болгарии и др. За 60 лет на сцене появились более 100 постановок — от классики и спектаклей по пьесам современников до работ, созданных специально для Театра мимики и жеста.
В последние годы труппа получила новый творческий заряд в лице выпусков РГСАИ. Театр обновил актуальные постановки, вернул на сцену успешные спектакли прошлых лет, а также представил новые современные работы.
Спектакли в основном идут на жестовом языке. Речь артистов и исполнение песен дублируют актеры-дикторы. Благодаря этому постановки доступны и для зрителей с нарушениями слуха, и для слышащих посетителей.
Фото: Театр мимики и жеста