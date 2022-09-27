За прошлую неделю в России открыли 19 модельных библиотек

27.09.2022

За прошлую неделю в России открыли 19 модельных библиотек
Обновленные учреждения заработали в 13 регионах. Об этом сообщили в Минкультуры РФ. 

Библиотеки модельного стандарта появились в Астраханской, Мурманской, Новосибирской областях, ХМАО-Югре, Приморье и других регионах.

В учреждениях пополнили фонды, организовали креативные пространства, обновили мебель и технику, а также уделили внимание созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

С начала 2022 года в рамках нацпроекта «Культура» модернизировали более 100 библиотек. Всего до конца года планируется открыть 239 подобных учреждений в 78 регионах.

Фото: Минкультуры РФ