Звягинцев покинул оскаровский комитет вслед за Чухраем и Досталем

27.09.2022

Звягинцев покинул оскаровский комитет вслед за Чухраем и Досталем
Российский режиссер вышел из состава организации после ее отказа от выдвижения кинокартины на «Оскар» в этом году, пишет «Ъ».

Андрей Звягинцев стал третьим режиссером, объявившим об уходе из комитета. До него организацию покинул Николай Досталь, поддержавший ее руководителя Павла Чухрая. 27 сентября он оставил должность председателя Оскаровского комитета в знак протеста против отказа от «Оскара».

По словам члена организации Алексея Учителя, ситуация остается неясной. Недавно ее участники, получив длинный список фильмов, начали обговаривать дату заседания. Однако внезапно появилось сообщение об отмене. Режиссер назвал подобные действия  неэтичными.

Накануне Российская киноакадемия уведомила о том, что не будет выдвигать отечественную киноленту на соискание американской премии. Причины решения она не озвучила.

Фото: Pixabay