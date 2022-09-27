Стас Михайлов назвал неуместными концерты в «нынешних обстоятельствах»

Исполнитель отменил выступление в Люберцах (Мособласть). Причины решения он пояснил в соцсетях. ...
Общение с комиком негативно сказывалось на работе актера. Об этом он рассказал в интервью изданию ...
Российский анимационный сериал «Лунтик» вышел на крупнейшей платформе Китая Mango TV, се...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, гарантирующий оплату труда в размере не н...
Исполнитель отменил выступление в Люберцах (Мособласть). Причины решения он пояснил в соцсетях. ...
Общение с комиком негативно сказывалось на работе актера. Об этом он рассказал в интервью изданию ...
Российский анимационный сериал «Лунтик» вышел на крупнейшей платформе Китая Mango TV, се...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, гарантирующий оплату труда в размере не н...
Член Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Алексей Учитель призывает к н...
Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена» открылся в Махачкале показом спектакля теа...
На аукционе представят более 1500 лотов, в том числе вещи героев популярных фильмов и сериалов, со...
В феврале французский режиссер Кристоф Ган приступит к съемкам нового фильма по видеоигре Silent H...
Премьера пластической драмы «Марья» по мотивам рассказов Антона Чехова «Барыня» и «Бабы»...
Картину «Женщина, которая поет» сняли с временной экспозиции в Мраморном дворце (филиал ГРМ) в Пет...
Традиционные Дни Эрмитажа во Владивостоке в седьмой раз стартовали во вторник на площадках Приморско...
Члены Академии современного музтеатра и зрители могут приступить к голосованию в рамках Национальн...
Фильм режиссера Антона Мегердичева «Сердце Пармы» в Перми покажут 5 октября, на день раньше общеро...
Телеведущий появился на телеканале «Россия 1» в шоу «Малахов». ...
Приквел «Игры престолов» превзошел сериал по «Властелину колец» по скачиваниям на torrent-трекерах...
Ролик по постапокалиптическому сериалу «Одни из нас» представил основных персонажей и мутантов. Ви...
27.09.2022