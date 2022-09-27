Стас Михайлов назвал неуместными концерты в «нынешних обстоятельствах»

27.09.2022

Стас Михайлов назвал неуместными концерты в «нынешних обстоятельствах»
Исполнитель отменил выступление в Люберцах (Мособласть). Причины решения он пояснил в соцсетях.

По словам артиста, на концертах он делится со слушателями радостью и другими приятными эмоциями. Однако сегодня — «другая реальность». Страна переживает тяжелые времена.

«В нынешних обстоятельствах, мне кажется, это не совсем уместно», — отметил Михайлов и объявил об отмене выступления.

Вероятно, решение связано с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией россиян. Подмосковный концерт должен был пройти 29 сентября. Следующие мероприятия Михайлова назначены на 1 октября в Воронеже и 18 ноября в Минске, отмечается в афише на его сайте.

Ранее свои сольные концерты отменила Валерия. При этом певица продолжит участвовать в сборных мероприятиях.

Фото: Pixabay