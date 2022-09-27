Кристиан Бэйл не стал разговаривать с Крисом Роком на съемках «Амстердама»

Общение с комиком негативно сказывалось на работе актера. Об этом он рассказал в интервью IndieWire.





По словам Бэйла, он был взволнован перед знакомством с Роком, поскольку является поклонником его стендапов. Довольно быстро между актерами зародилась дружба, которая стала преградой для работы Бэйла. Актер признался, что из-за шуток и историй Рока он так часто и сильно смеялся, что не мог войти в образ.





В итоге Бэйл решил отказаться от разговоров с коллегой. Он признался другу в том, что больше не может с ним общаться, потому что забывает, «как быть» своим персонажем. Бэйл подчеркнул, что для него дистанцирование является одной из необходимых практик в актерской работе, которая позволяет удерживать себя в образе героя.





Действие «Амстердама» разворачивается в 1930-е годы. Трое друзей становятся свидетелями убийства, а позже — главными подозреваемыми. В истории переплетаются реальные и вымышленные события.





Режиссером ленты выступил Дэвид О. Рассел. Главные роли, помимо Бэйла, исполнили Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон. Релиз состоится 7 октября.





Фото: кадр из трейлера фильма «Амстердам»