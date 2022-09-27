После внезапной отмены шоу Екатерины Варнавы появились слухи о ее увольнении

27.09.2022

После внезапной отмены шоу Екатерины Варнавы появились слухи о ее увольнении
Одной из сообщивших о возможном увольнении актрисы стала журналистка Алена Жигалова.

В эфире своего YouTube-проекта «Алена, блин!» она предположила, что руководство столичного театра Crave уволило актрису. Причины решения она не озвучила.

Жигалова напомнила, что в последнее время Варнаву замечали то на концертах в Ереване, то в компании комика Александра Гудкова. Также блогерша упомянула о неоднозначном поведении актрисы на премьере сериала «Капельник», автором идеи которого выступила Ида Галич.

23 сентября в театре «Крейв» внезапно отменили постановку «Абсолютно нага» с Екатериной Варнавой в главной роли. Отмечалось, что спектакль заменили другой постановкой за два часа до начала. 

Фото: Pixabay