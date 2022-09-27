Палочка Гарри Поттера и одежда Йоды уйдут с молотка в Лондоне

На аукционе представят более 1500 лотов, в том числе вещи героев популярных фильмов и сериалов, сообщил Variety.





Общая стоимость лотов оценивается в 12,6 млн долларов. Среди них можно найти перчатки Дарта Вейдера и одежду мастера-джедая Йоды, костюм Супермена, кольцо Доктора Стрэнджа, маску маньяка из слэшера «Пятница, 13-е» и многое другое.





Аукцион пройдет в британской столице с 3 по 6 ноября. Принять участие можно по телефону или в онлайн-режиме. Часть полученных денег предполагают направить на благотворительные цели.





21 сентября на стриминге «Дисней+» дебютировал сериал «Андор» по вселенной «Звездных войн». В центре — судьба Кассиана Андора (Диего Луна). Шоу повествует о формировании Альянса повстанцев. Действие разворачивается за пять лет до событий первого спин-оффа и приквела оригинальных эпизодов «Изгой Один».









Фото: Pixabay