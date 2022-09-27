Съемки «Возвращения в Сайлент Хилл» стартуют в начале 2023 года

В феврале французский режиссер Кристоф Ган приступит к съемкам нового фильма по видеоигре Silent Hill. Об этом в соцсетях сообщил кинокритик Алан Джонс.





Предполагается, что производство картины с рабочим названием «Возвращение в Сайлент Хилл» закончится к концу будущего года. Актерский состав проекта пока не раскрыт. Неизвестно, будет ли новая версия сюжетно связана с оригинальной лентой 2006 года или ее сиквелом 2012 года.





Ган снял первый «Сайлент Хилл» по сценарию Роджера Эвери. Большинство отзывов критиков на фильм были неоднозначными или негативными, некоторые рецензенты все-таки высоко оценили экранизацию игры. В прокате психологический хоррор собрал более 100 млн долларов при бюджете в 50 млн.





Режиссером и сценаристом продолжения с подзаголовком «Откровение» стал Майкл Бассет. Его сюжет отошел и от игры, и от предыдущего фильма. Реакция профессионального сообщества на сиквел «Сайлент Хилла» была негативной.





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