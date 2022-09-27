Госдума одобрила во II чтении законопроект о зарплате артистам в простое не ниже МРОТ

Законопроект предлагает установить минимальный размер оплаты времени, в течение которого творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или не выступают.





Выплаты будут устанавливаться исходя из тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного или стимулирующего характера, но не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ).





Речь идет об артистах, музыкантах, танцорах и представителях других творческих профессий. Согласно Трудовому кодексу РФ, если они в течение какого-либо времени не участвуют в создании или исполнении произведений, это время оплачивается в размере и порядке, которые устанавливаются трудовым договором.









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