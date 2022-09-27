Учитель призвал кинематографистов обсудить выдвижение фильма на «Оскар»

Ранее на сайте Киноакадемии появилось сообщение, что «президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии „Оскар“ Американской киноакадемии».





Председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил, что не согласен с этим и выходит из комитета.





«Мне пока не очень понятно, что происходит, — сказал Учитель. — Всем членам комитета был разослан список фильмов, которые могут претендовать на выдвижение, обсуждались даты заседания. И вдруг это сообщение. Мне кажется, мягко говоря, поступили неэтично». Режиссер добавил, что «если это решение президиума киноакадемии, хотелось бы знать, в каком составе собирались, и как минимум должны были пригласить председателя оскаровского комитета на встречу».





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