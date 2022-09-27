В Махачкале начался фестиваль театров «Русская сцена»

27.09.2022

В Махачкале начался фестиваль театров «Русская сцена»

Всероссийский фестиваль театров «Русская сцена» открылся в Махачкале показом спектакля театра из Санкт-Петербурга «На Литейном», передает ТАСС.

В течение девяти дней зрителям фестиваля представят свои спектакли театры республик Северного Кавказа, а также Волгоградской области, Астрахани, Санкт-Петербурга, Майкопа и Перми.

«Для нас это действительно театральный дом, который свое пространство открывает <...> такому большому созвездию театров из ближайших республик и центра России. Благодарю и Дагестан, и руководство театра за то, что позволили наш спектакль представить на суд дагестанского взыскательного зрителя», — заявил художественный руководитель театра — руководитель «На Литейном» Сергей Морозов.

Питерский театр «На Литейном» выступил на сцене в Дагестане впервые. 


Фото: Pixabay