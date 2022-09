Фанаты выпустили сравнение кадров сериала и игры The Last of Us

На YouTube-канале Speclizer появился ролик, в котором сопоставлены кадры из ремейка оригинальной игры и дебютного трейлера шоу.





Выпуск игры The Last of Us состоялся в первые дни осени. Первый тизер-трейлер сериала от HВО появился 27 сентября. Сравнение вышло спустя несколько часов после публикации видео на ютьюб-канале стриминга.





Судя по ролику, многие сцены и детали практически идентичны в обоих проектах. Отмечается бережное отношение создателей сериала к оригиналу. Так, сохранены многие ракурсы и мелкие детали вроде вывесок или сломанных часов главного героя.





Сюжет The Last of Us развивается в мире, пережившим пандемию, которая привели к гибели многих людей и превращению в монстров других. Джоэл перевозит юную Элли с иммунитетом к возбудителю болезни через территорию бывших США, чтобы помочь в создании вакцины.





Шоу планируют выпустить в 2023 году.





Фото: скриншот / ютьюб