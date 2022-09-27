Фестиваль «Музыкальное сердце театра» дал старт голосованию

27.09.2022

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» дал старт голосованию
Члены Академии современного музтеатра и зрители могут приступить к голосованию в рамках Национального фестиваля и премии, сообщили организаторы.

Академики голосуют по 18 номинациям, в которых наградят авторов лучших пьесы и текста песни, музыки и оркестровки, сценографии и костюмов. Также назовут победителей среди исполнителей, постановщиков и др. Поклонники музтеатра голосуют в спецноминации «Премия зрительских симпатий». Всего на награду претендуют 13 спектаклей от театров из восьми регионов.

В этом году главный смотр в сфере музыкального театра под управлением композитора Максима Дунаевского пройдет в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры РФ. Он откроется 18 ноября постановкой «Сирано де Бержерак» Театра мюзикла Свердловской детской филармонии.

По словам продюсера фестиваля Дмитрия Калантарова, выбор города проведения не был случайным. «Екатеринбург — своего рода срез всего того положительного, что происходит в российской театральной действительности», — пояснил он.

Фестиваль продлится до 28 ноября. В программе — показы спектаклей, творческая лаборатория, мастер-классы и др. В финале состоится церемония награждения.

Фото предоставлено организаторами