Фестиваль «Музыкальное сердце театра» дал старт голосованию

27.09.2022
Члены Академии современного музтеатра и зрители могут приступить к голосованию в рамках Национального фестиваля и премии, сообщили организаторы.
Академики голосуют по 18 номинациям, в которых наградят авторов лучших пьесы и текста песни, музыки и оркестровки, сценографии и костюмов. Также назовут победителей среди исполнителей, постановщиков и др. Поклонники музтеатра голосуют
в спецноминации «Премия зрительских симпатий». Всего на награду претендуют 13 спектаклей
от театров из восьми регионов.
В этом году главный смотр в сфере музыкального театра под управлением композитора Максима Дунаевского пройдет в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Минкультуры РФ. Он откроется 18 ноября постановкой «Сирано де Бержерак» Театра мюзикла Свердловской детской филармонии.
По словам продюсера фестиваля Дмитрия Калантарова, выбор города проведения не был случайным. «Екатеринбург — своего рода срез всего того положительного, что происходит в российской театральной действительности», — пояснил он.
Фестиваль продлится до 28 ноября. В программе — показы спектаклей, творческая лаборатория, мастер-классы и др. В финале состоится церемония награждения.
Фото предоставлено организаторами