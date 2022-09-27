Андрей Малахов вернулся в эфир с новой программой и новым имиджем

Телеведущий появился на телеканале «Россия 1» в шоу «Малахов».



Первый выпуск транслировался 26 сентября. Передача была посвящена военкорам. Малахов появился в шоу с новой прической — он отказался от удлиненной стрижки, ставшей частью его стиля в пользу классики. Изменения затронули и студию — она получила другие декорации, но сохранила красный цвет.





Передача продолжит выходить по будням. В нее будут приглашать героев, которые откровенно расскажут об испытаниях и свершениях, говорится в анонсе.





С конца февраля перестал выходить «Прямой эфир», который Малахов вел с 2017 года. Все развлекательные программы на федеральном ТВ заморозили в связи с началом СВО. Спустя полгода некоторые проекты вернулись в эфир, в том числе в обновленном виде. Судьба других шоу пока остается не ясной.





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