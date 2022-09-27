«Дом дракона» оказался более востребован у пиратов, чем «Кольца Власти»

27.09.2022

«Дом дракона» оказался более востребован у пиратов, чем «Кольца Власти»
Приквел «Игры престолов» превзошел сериал по «Властелину колец» по скачиваниям на torrent-трекерах. Об этом свидетельствуют результаты анализа IKnow, передает TorrentFreak.

Эксперты исследовали несколько миллионов BitTorrent-передач с 7 по 21 сентября. Выяснилось, что за это время «Дом дракона» загружали более 9 млн раз. Пиковое значение достигало 1,4 млн загрузок за день. «Кольца власти» загружали 5 млн раз при максимальном количестве в 650 тысяч загрузок. 

Чаще всего шоу скачивали в РФ. Издание связало этот факт с тем, что российских пользователей лишили легального доступа к стримингам ввиду санкций. Однако «Дом дракона» выпустил отечественный онлайн-кинотеатр «Амедиатека».

Также среди лидеров оказались Бразилия, США, Индия и др. 

House of the Dragon вышел на HBО в конце августа, а его конкурент «Кольца власти» — в начале сентября.

Фото: кадр из сериала «Дом дракона»