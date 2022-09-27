Россия отказалась от «Оскара» впервые с 1993 года

Соответствующее решение приняла Академия кинематографии РФ, сообщается на ее сайте.





Организация уведомила об отказе от выдвижения отечественной ленты на соискание премии Американской киноакадемии 2022 года, не озвучив причины решения.





За 29 лет участия в престижной премии РФ только однажды не представляла свою работу — в 1993 году. Тогда ни одну картину не выбрали.





На минувшей неделе стало известно, что в лонг-лист претендентов на «Оскар-2022» от РФ вошли 122 фильма. К концу ноября предполагалось назвать кинокартину-участницу.





Ранее глава Союза кинематографистов Никита Михалков заявлял о бессмысленности участия российского фильма в конкурсе, поскольку он проводится в США, которые «отрицают сейчас существование РФ». Также он предлагал учредить Евразийскую киноакадемию с собственной премией, которая заменит американский аналог.





«Оскар» за фильмы текущего года вручат 12 марта 2023 года.