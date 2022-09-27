Труппа Приморской сцены Мариинского театра покажет оперу «Мазепа»

«Уже в конце этой недели зрители Приморской сцены смогут увидеть одну из самых знаменитых исторических постановок Мариинского театра — оперу Петра Чайковского «Мазепа» в исполнении солистов Приморской сцены. 30 сентября и 2 октября в Большом зале театра пройдут два премьерных показа. «Опера „Мазепа“ — это второе произведение после „Евгения Онегина“ на Приморской сцене Мариинского театра, в котором тесно сошлись два великих имени: Александр Пушкин и Петр Чайковский», — говорится в сообщении.





Как уточнили ТАСС в пресс-службе, эта постановка была представлена во Владивостоке на прошедшем в августе фестивале «Мариинский».





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