Московская художница Елена Елагина умерла в возрасте 73 лет

26.09.2022

Московская художница Елена Елагина умерла в возрасте 73 лет

Художница, представитель московского концептуализма Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Третьяковской галереи.

«Умерла Елена Елагина. Это страшная потеря для мира искусства, невосполнимая утрата для художественного сообщества, для круга друзей, которые так любили Елену за талант и доброту, за остроумие и открытость, за интеллигентность и демократичность. Елена была человеком удивительных качеств и необыкновенным художником», — говорится в сообщении.

Уточняется, что две выставки Елагиной в соавторстве с художником Игорем Макаревичем в Третьяковской галерее — большая ретроспектива «В пределах прекрасного» (2005) и проект «Анализ искусства» (2015) — стали важнейшими событиями в истории музея.

Фото: Pixabay