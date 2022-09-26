Московская художница Елена Елагина умерла в возрасте 73 лет

Около 70 граффити, в том числе посвященных вратарю Льву Яшину, столичным...
Директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова ...
Гала-концерт лауреатов V Международного конкурса скрипачей им. Юрия Янкелевича, который должен был п...
Цифровая премьера исторического сериала из линейки KION Originals эксклю...
Посол России в Туркмении Александр Блохин вручил медаль Пушкина художественному руководителю детск...
Около 70 граффити, в том числе посвященных вратарю Льву Яшину, столичным...
Директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова ...
Гала-концерт лауреатов V Международного конкурса скрипачей им. Юрия Янкелевича, который должен был п...
Цифровая премьера исторического сериала из линейки KION Originals эксклю...
Посол России в Туркмении Александр Блохин вручил медаль Пушкина художественному руководителю детск...
Красноярский театр современной драмы «Вспышка» и Северный драматический театр им. М. Ульянова (г. Та...
До 7 октября продолжается прием заявок от учреждений культуры на участие в международной премии «Кул...
Актер театра и кино Максим Аверин исполнил роль Петра I в новом сериале «Собор». Он повествует о в...
Работы из списка номинантов конкурса будут представлены на выставке «Природа предмета» во Всероссийс...
Канал HBO представил эпизодов сериала «Дом Дракона», пишет «Культуромания».
Порядка 200 живописных, графических и скульптурных работ можно увидеть сегодня в МВДЦ...
Новую экскурсию готовят сотрудники краеведческого музея в Красноярске. Она — о нижнем...
Красноярский театр кукол открыл 85-й творческий сезон премьерой для детей. Дебютный п...
Церемония награждения лауреатов российской оперной премии Сasta Diva прошла в воскресенье на Новой...
Фильм «Красная Шапочка» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 47 млн рублей за минувшие выхо...
Более 7 000 зрителей посмотрели спектакли из 13 городов страны в рамках Всероссийского ...
Российский скрипач Петр Лундстрем вместе с артистами Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундс...
Проекты о непростых семейных отношениях и мистической клинике стали победителями фестиваля онлайн-ки...
Российский художник Дмитрий Грозов, получивший известность благодаря стилизации под аниме кадров и...
Американский джазовый музыкант и саксофонист Фэроу Сандерс ушел из жизни в возрасте 81 ...
26.09.2022