Московская художница Елена Елагина умерла в возрасте 73 лет

«Умерла Елена Елагина. Это страшная потеря для мира искусства, невосполнимая утрата для художественного сообщества, для круга друзей, которые так любили Елену за талант и доброту, за остроумие и открытость, за интеллигентность и демократичность. Елена была человеком удивительных качеств и необыкновенным художником», — говорится в сообщении.





Уточняется, что две выставки Елагиной в соавторстве с художником Игорем Макаревичем в Третьяковской галерее — большая ретроспектива «В пределах прекрасного» (2005) и проект «Анализ искусства» (2015) — стали важнейшими событиями в истории музея.





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