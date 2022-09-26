В Омске отменен гала-концерт V Международного конкурса молодых скрипачей

26.09.2022

В Омске отменен гала-концерт V Международного конкурса молодых скрипачей

Гала-концерт лауреатов V Международного конкурса скрипачей им. Юрия Янкелевича, который должен был пройти в Омске 27 сентября, не состоится, так как его участники по разным причинам не смогут прибыть в город. Об этом сообщила пресс-служба Омской филармонии.

«Гала-концерт лауреатов V Международного конкурса скрипачей им. Ю. И. Янкелевича, запланированный на 27 сентября, не состоится. Участники концерта по разным причинам не смогут прибыть в Омск, о чем сообщили накануне», — передает пресс-служба.

Гран-при V Международного конкурса скрипачей им. Юрия Янкелевича, который прошел в онлайн-формате в мае в Омске, разделили юные скрипачки из Словении и Аргентины — Патрисия Авшич и Пилар Магали Поликано.

Фото: Pixabay