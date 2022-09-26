В конце сентября пройдет премьера трейлера сериала «Союз Спасения. Время гнева»

Роли в сериале «Союз Спасения. Время гнева» исполнили актеры Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и многие другие российские актеры.





«Союз Спасения. Время гнева» — история, основанная на реальных событиях. Действие начинается в апреле 1814 года, когда русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчивается в июле 1826 года — в Санкт-Петербурге, у стен Петропавловской крепости. Главные герои — представители молодой военной элиты, которые, вернувшись из Заграничного похода, желают решительно изменить порядок жизни в стране.





Масштабная историческая драма «Союз Спасения. Время гнева» — это приквел и сиквел «Союза Спасения» в одном проекте. В сериал частично вошли материалы фильма, снятого режиссером Андреем Кравчуком («Итальянец», «Адмирал») в 2018 году. Взрыв эмоций, сопровождавший выход фильма в прокат, подтвердил интуицию создателей, что речь идет о непрошедшем прошлом, и оно ждет продолжения. Специально для сериала «Союз Спасения. Время гнева» в 2020–2021 годах режиссерами Никитой Высоцким и Ильей Лебедевым были сняты абсолютно новые эпизоды.





«Союз Спасения. Время гнева» — проект редкого для отечественной исторической драмы масштаба. Соответствие эпохе находит свое отражение как в декорациях, так и в костюмах главных героев и актеров массовых сцен. Конец Александровской эпохи. «Золотой век» русской культуры. Мир «Горя от ума» и последних глав «Евгения Онегина» — время действия проекта.





Фото: пресс-служба