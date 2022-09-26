Худруку ансамбля скрипачей «Мукам» Гарольду Неймарку вручена медаль Пушкина

26.09.2022

Худруку ансамбля скрипачей «Мукам» Гарольду Неймарку вручена медаль Пушкина

Посол России в Туркмении Александр Блохин вручил медаль Пушкина художественному руководителю детского ансамбля скрипачей «Мукам» специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории им. Мали Кулиевой Гарольду Неймарку.

«У меня сегодня есть поручение президента РФ Владимира Путина, с большим удовольствием хотел бы его выполнить. Указом президента РФ Владимира Путина за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов России и Туркменистана медалью Пушкина награждается художественный руководитель детского ансамбля скрипачей „Мукам“ специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории им. Мали Кулиевой Гарольд Неймарк», — сказал он перед концертом государственного ансамбля танца «Урал», который приехал с гастролями в Ашхабад.

Неймарк поблагодарил за награду российское посольство в Туркмении и президента РФ.

Фото: Pixabay