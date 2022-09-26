Победителями фестиваля «Сотоварищи» названы спектакли театров из Тары и Красноярска

26.09.2022
Красноярский театр современной драмы «Вспышка» и Северный драматический театр им. М. Ульянова (г. Тара, Омская область) стали победителями всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи», который прошел в омском городе Тара, на малой родине советского и российского актера Михаила Ульянова, и был приурочен к 95-летию со дня рождения актера. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Омской области.
«На фестивале „Сотоварищи“ лучшими стали спектакли коллективов из Тары и Красноярска. Постановка „Случай в лесу“ Красноярского театра современной драмы „Вспышка“ стала лучшим моноспектаклем фестиваля, а лучшим спектаклем большой формы жюри признало постановку „Наказание. Эпилог“ Северного драматического театра им. М. А. Ульянова», — уточнили в пресс-службе.
Фестиваль «Сотоварищи» проводится в Таре по инициативе Северного театра с 2007 года. В этом году в нем приняли участие 10 малых театров со всей России. Также в 2022 году впервые была заявлена тема фестиваля «Молодежь: от классики до современности».
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