Звезда «Глухаря» рассказал о своей роли Петра I в сериале «Собор»

26.09.2022

Звезда «Глухаря» рассказал о своей роли Петра I в сериале «Собор»

Актер театра и кино Максим Аверин исполнил роль Петра I в новом сериале «Собор». Он повествует о возведении Санкт-Петербурга и победе России над королем Швеции Карлом XII, пишет ФАН. 

Артист рассказал, каким человеком был его экранный герой. По словам звезды сериала «Глухарь», его Петр I стал более «вариативным»: он предстает на экране человеком сомневающимся, но при этом взрывным.

«Его решимость и ироничность при этом не делают его ходячим портретом, а дают живой эффект сильной и умной личности», — отметил актер.

Первая серия «Собора» выйдет в эфире Первого канала уже 26 сентября.

Фото: Pixabay