Объявляется шорт-лист III биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России»

Работы из списка номинантов конкурса будут представлены на выставке «Природа предмета» во Всероссийском музее декоративного искусства с 22 ноября до 1 марта 2023 года.

В шорт-лист вошло 210 заявок в основных и специальной номинациях. Всего в этом году было подано 916 заявок из 84 городов (Владивосток, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, Нижний Новгород, Краснодарский край, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Уфа и другие города России).

Отбор работ проходил в два этапа. В результате экспертным советом из ведущих представителей дизайн-сообщества были отобраны работы в 6 категориях: мебель, свет, предмет интерьера, посуда, текстиль для дома, материалы отделки – в каждой из 3 номинаций: «Промышленный дизайн», «Студийный дизайн», «Молодежная».

Критерии оценки: новизна, социокультурная значимость, эргономичность и обоснованность конструктивного решения, качество исполнения, конкурентоспособность и этичность.

«Сегодня уже можно видеть результаты заложенного Министерством культуры России направления работы с креативными индустриями – проект «Придумано в России». Музейная инициатива «Придумано и сделано в России» расширила возможности проекта и позволила создать новую линию музейной деятельности, направленной на формирование эстетического восприятия, а также предоставить площадку для сотрудничества между профессиональным дизайнерским сообществом и производителями, поскольку впервые в этом году конкурс поддержал Минпромторг России», – отмечает Елена Харламова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России, член жюри биеннале 2022 года.

«Минпромторг впервые в этом году поддерживает Всероссийский конкурс предметного дизайна. Основной фокус внимания для нас – выявление потенциала для многотиражного высококачественного полезного продукта для большого количества людей из числа представленных музеем работ. И главная наша цель здесь – выстраивание диалога между дизайнерами и производствами на основе экспертной оценки, полученной в результате проведения биеннале», – считает Дмитрий Колобов, директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России.

«Одна из задач, которую ставил музей при проведении конкурса еще в 2018 году, – пополнение своего фонда, однако эта, казалось бы, сугубо узкая профессиональная задача позволила вырастить биеннале в масштабный всероссийский смотр лучших образцов отечественного дизайна», – говорит Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства и председатель жюри биеннале.

Гран-при биеннале – закупка работы в коллекцию музея.

Фото: пресс-служба