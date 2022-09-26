В краеведческом музее в Красноярске начинает работать выставка старинного нижнего белья

26.09.2022

В краеведческом музее в Красноярске начинает работать выставка старинного нижнего белья

Новую экскурсию готовят сотрудники краеведческого музея в Красноярске. Она — о нижнем белье, пишет издание Gornovosti. 

Посетителям расскажут о чулках, панталонах, бюстгальтерах, комбинациях и даже мужских семейных трусах. Горожане смогут отследить, как менялось мужское и женское исподнее за последние 150 лет.

Первое женское белье появилось в 18 веке с легкой руки Петра Великого, который обожал Европу и перенимал оттуда многие традиции. 

Записаться на первую экскурсию в Красноярский краевой краеведческий музей 25 сентября можно по телефонам: 227-05-80, 227-92-04, 234-05-06.

Фото: Руслан Рыбаков